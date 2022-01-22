Германия заявила, что Украине не удастся вернуть Крым: в МИД требуют публичного опровержения

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"Относительно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется. Это факт", - заявил Шенбах.

Он добавил, что для вступления в НАТО Украине необходимо соответствовать всем требованиям Альянса. По его мнению, сейчас это невозможно из-за оккупации.

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление немецкого председательствующего военно-морскими силами. Как отметил в комментарии журналисту УНН спикер МИД Олег Николенко, Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-премьера.

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“Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы”, - подчеркнул спикер.

Он добавил, что в МИД были особенно удивлены услышать сантименты господина Шенбаха о необходимости восстановления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы.

“На Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, что составляет угрозу всему Черноморском регионе. На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должно иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены. Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые поднимают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации безопасности в Европе”, - подчеркнули в МИД.

Добавим

Германия систематически отказывается от военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.

В частности, Берлин пока что исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, через несколько дней после того, как Великобритания начала поставлять Киеву противотанковое оружие.

Как писал УНН, ФРГ даже воспользовалась своим правом вето и заблокировала передачу Украине протидроновых винтовок, купленных через Агентство поддержки и закупок НАТО.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться с Берлином.