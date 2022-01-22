Німеччина заявила, що Україні не вдасться повернути Крим: у МЗС вимагають публічного спростування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Голова Військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим. Про це він заявив під час виступу на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара, передає УНН.
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"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - заявив Шенбах.
Він додав, що для вступу в НАТО Україні необхідно відповідати усім вимогам Альянсу. На його думку, наразі це неможливо через окупацію.
Реакція МЗС України
У Міністерстві закордонних справ України відповіли на заяву німецького головуючого військово-морськими силами. Як зазначив у коментарі журналісту УНН спікер МЗС Олег Ніколенко, Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала.
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“Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи”, - наголосив речник.
Він додав, що у МЗС були особливо здивовані почути сентименти пана Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону.
“На Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на ґетто прав людини та озбройний до зубів авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіоні. На території самої Німеччини російські спецслужби знищуюють політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені. Вимагаємо публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі”, - наголосили у МЗС.
Додамо
Німеччина систематично відмовляється від військової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про постачання оборонної зброї.
Зокрема, Берлін поки що виключає поставки зброї Україні в протистоянні з Росією, заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю, через кілька днів після того, як Велика Британія почала постачати Києву протитанкову зброю.
Як писав УНН, ФРН навіть скористалася своїм правом вето та заблокувала передачу Україні протидронових гвинтівок, куплених через Агентство підтримки та закупівель НАТО.
Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитись із Берліном.