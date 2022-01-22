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Глава МИД Германии Бербок не считает необходимым отключать Россию от SWIFT

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости отключать Россию из международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Детали

По ее словам, такое решение может быть самым сильным ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно самым действенным.

Бербок пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".

Цитата

"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры на случай дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - отметила министр.

Добавим

Сейчас можно заметить, что Германия систематически отказывается от военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.

Как писал УНН, ФРГ даже воспользовалась своим правом вето и заблокировала передачу Украине протидроновых винтовок, купленных через Агентство поддержки и закупок НАТО.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться с Берлином.

В частности, под влиянием энергетических и коммерческих интересов, а также политической культуры Германия отдалилась от Запада, в частности от США. Это хорошо демонстрируют вопросы, связанные с Украиной.

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