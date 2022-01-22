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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голова МЗС Німеччини Бербок не вважає за необхідне відключати Росію від SWIFT

Голова МЗС Німеччини Бербок не вважає за необхідне відключати Росію від SWIFT

Київ • УНН

 • 18960 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що має сумніви стосовно необхідності відключати Росію з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Деталі

За її словами, таке рішення може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково найдієвішою.

Бербок пояснила, що західні країни ретельно вивчають, які саме економічні та фінансові санкції проти Кремля "справді завдадуть удару російській економіці та керівництву, але не обернуться бумерангом".

Цитата

"Канцлер і я чітко дали зрозуміти, що обговорюються будь-які засоби та заходи на випадок подальшої військової ескалації. І це стосується газопроводу "Північний потік-2", - зазначила міністр.

Додамо

Наразі можна помітити, що Німеччина систематично відмовляється від військової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про постачання оборонної зброї.

Як писав УНН, ФРН навіть скористалася своїм правом вето та заблокувала передачу Україні протидронових гвинтівок, куплених через Агентство підтримки та закупівель НАТО.

Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитись із Берліном.

Зокрема, під впливом енергетичних та комерційних інтересів, а також політичної культури Німеччина віддалилася від Заходу, зокрема від США. Це добре демонструють питання, пов’язані з Україною.

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