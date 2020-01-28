Уряд змінив формування ціни на газ для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Кабінет міністрів обмежив ціну продажу НАК "Нафтогаз України" газу для споживачів з пільговими умовами (ПСО) - тепловикам і населенню - не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення ціни газу на нідерландському хабі TTF. Про це йдеться у відповідній постанові уряду від 24 січня, передає УНН.
"З 1 січня 2020 року НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу... за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною", - йдеться у тексті документа.
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Як зазначається, таким чином, з 1 січня ціна придбання природного газу не може бути вищою за ціну продажу газу, визначену вказаним вище положенням, за вирахуванням торговельної надбавки (націнки) НАК “Нафтогаз України” на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни.
Раніше в уряді анонсували "хороші новини" щодо зменшення цін на газ.