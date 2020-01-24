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В уряді анонсували "хороші новини" щодо зменшення цін на газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Підписання договору щодо транзиту газу дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В уряді анонсували "хороші новини" щодо зменшення цін на газ

"Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Усі деталі чекайте у понеділок", - написав Оржель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Газпром заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу - Оржель

Як повідомляв УНН, в уряді обіцяють нижчі ціни у платіжках за газ, ніж минулої зими.

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