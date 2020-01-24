В уряді анонсували "хороші новини" щодо зменшення цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Підписання договору щодо транзиту газу дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Усі деталі чекайте у понеділок", - написав Оржель.
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Як повідомляв УНН, в уряді обіцяють нижчі ціни у платіжках за газ, ніж минулої зими.