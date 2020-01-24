В правительстве анонсировали "хорошие новости" относительно снижения цен на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - написал Оржель.
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Как сообщал УНН, в правительстве обещают ниже цены в платежках за газ, чем прошлой зимой.