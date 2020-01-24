В уряді обіцяють нижчі ціни у платіжках за газ, ніж минулої зими

“У нас ця зима є трошки особливою, тому що у нас перехідний період, ми переходимо до ринкової логіки утворення цін на газ, з урахуванням того що ціни внаслідок такої ринкової логіки зараз значно нижчі. Ми приймали рішення про те, щоб дати можливість Теплокомуненерго тоді зробити знижку для населення, яку вони могли б відобразити у платіжці. Це стосується всієї зими — це не разова акція, тому ціни і власне платіжка, яку отримуватимуть люди і в січні, і в лютому, буде значно нижчою, ніж вона була зимою минулого року”, — сказав Гончарук.

З його слів, це правда, що розмір кожної конкретної платіжки — це відповідальність людей на місцях, але “ми на центральному рівні робимо все можливе, щоб у них була така можливість”.

Як повідомляв УНН, раніше Гончарук заявив, що у понад 120 містах України ціну за опалення і гарячу воду знизили на третину.