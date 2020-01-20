У понад 120 містах України ціну за опалення і гарячу воду знизили на третину - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У 124 містах України здійснили перерахунок тарифів на тепло та гарячу воду. Сума у платіжках знизилась на 30%. Про це у своєму Telegram-каналі написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує УНН.
"Сказано — зроблено! Платіжки на тепло та гарячу воду для громадян знижено до 30%. У 124 містах України здійснили перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго", - написав Олексій Гончарук.
Він зазначив, що до урядової ініціативи долучились вже 19 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ.
За словами Прем’єр-міністра, за грудень 2019 року сума перерахунку у платіжках за однокімнатну квартиру – 80 грн у Київській області та до 292 грн у Львівській області, за двокімнатну квартиру - від 110 грн у Чернігівській області, до 435 грн у Дніпропетровській області, за трикімнатну квартиру - від 140 грн у Дніпропетровській області, до 563 грн у Рівненській області.
"А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року", - додав Олексій Гончарук.
Він зазначив, що це стало можливим через зниження ціни на газ на ринку.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що зміни в тарифах відбуваються вже зараз, а уряд має усі необхідні інструменти для подальшого зниження тарифів.