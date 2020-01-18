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Разумков: сплачую за газ особисто, зміни у тарифах відбулися

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що зміни в тарифах відбуваються вже зараз, а уряд має усі необхідні інструменти для подальшого зниження тарифів. Про це він розповів під час інтерв’ю в ефірі телеканалу “Україна”, передає кореспондент УНН.

Разумков: сплачую за газ особисто, зміни у тарифах відбулися

"По-перше, це відповідальність не зовсім Верховної Ради. Це все ж таки уряд, а іноді - не уряд, а інші структури. По-друге, якщо ми подивимось платіжки, я сплачую за газ особисто, зміни тарифів на газ – відбулись", - відповів Разумков на запитання про зниження тарифів.

Він також зазначив, що все відбувається не одразу, і зміни, все ж таки, відбуваються.

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"Так само і зараз, відбуваються зміни щодо зниження тарифів, і я сподіваюсь, що в подальшому, маючи ті інструменти, якими сьогодні забезпечений уряд, ми побачимо більш ефективний... З юридичної точки зору, точки зору забезпечення законодавчими можливостями, я думаю, що ми виконали ту роботу, що залежала від Верховної Ради та моїх колег", - зазначив голова ВРУ.

Нагадаємо, АМКУ рекомендував тепловикам знизити нарахування за опалення та гарячу воду.

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