Разумков: плачу за газ лично, изменения в тарифах состоялись
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что изменения в тарифах происходят уже сейчас, а правительство имеет все необходимые инструменты для дальнейшего снижения тарифов. Об этом он рассказал во время интервью в эфире телеканала "Украина", передает корреспондент УНН.
"Во-первых, это ответственность не совсем Верховной Рады. Это все же правительство, а иногда - не правительство, а другие структуры. Во-вторых, если мы посмотрим платежки, я плачу за газ лично, изменения тарифов на газ - состоялись" - ответил Разумков на вопрос о снижении тарифов.
Он также отметил, что все происходит не сразу, и изменения все же происходят.
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"Так же и сейчас, происходят изменения по снижению тарифов, и я надеюсь, что в дальнейшем, имея те инструменты, которыми сегодня обеспечено правительство, мы увидим более эффективный... С юридической точки зрения, точки зрения обеспечения законодательными возможностями, я думаю, что мы выполнили ту работу, которая зависела от Верховной Рады и моих коллег", - отметил председатель ВРУ.
Напомним, АМКУ рекомендовал тепловикам снизить начисления за отопление и горячую воду.