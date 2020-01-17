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АМКУ рекомендував тепловикам знизити нарахування за опалення та гарячу воду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Антимонопольний комітет України рекомендував тепловикам знизити нарахування для споживачів за опалення та гарячу воду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АМКУ.

АМКУ рекомендував тепловикам знизити нарахування за опалення та гарячу воду

“Хто отримав рекомендації? Теплопостачальні компанії, органи місцевого самоврядування. Що повинні зробити? Вжити заходи щодо: зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду протягом опалювального періоду 2019/2020 року, у зв’язку зі зменшенням ціни на природний газ; забезпечення своєчасного інформування споживачів про здійснені заходи щодо зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду; здійснення в повному обсязі перерахунків усім категоріям споживачів за ненадані, надані не в повному обсязі та/або невідповідної якості послуги, враховуючи умови аномально теплої зими”, — сказано у повідомленні.

Так, підставою до зниження є зменшення ціни на газ.

“Підстава для зниження нарахувань є зниження на понад 20 % ціни на природний газ, що є основною складовою собівартості теплової енергії. Коли? Щомісяця, починаючи з січня 2020 року і до закінчення опалювального періоду”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Гончарук повідомив, що Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України прийняв постанову, що дозволить зменшити вартість опалення для населення приблизно на 30%. Здійснити перерахунок повинні на території всієї України протягом місяця, щоб за опалення, спожите у грудні 2019 року, люди могли сплатити вже за новою, меншою ціною.

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