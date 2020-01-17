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АМКУ рекомендовал тепловикам снизить начисления за отопление и горячую воду

Киев • УНН

 • 13881 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Антимонопольный комитет Украины рекомендовал тепловикам снизить начисления для потребителей за отопление и горячую воду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

АМКУ рекомендовал тепловикам снизить начисления за отопление и горячую воду

"Кто получил рекомендации? Теплоснабжающие компании, органы местного самоуправления. Что должны сделать? Принять меры по: изменению размера начислений за отопление и горячую воду в течение отопительного периода 2019/2020 года, в связи с уменьшением цены на природный газ; обеспечению своевременного информирования потребителей о принятых мерах по изменению размера начислений за отопление и горячую воду; осуществлению в полном объеме перерасчетов всем категориям потребителей за предоставленные, предоставленные не в полном объеме и/или несоответствующего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы", - говорится в сообщении.

Так, основанием для снижения является уменьшение цены на газ.

"Основаним для снижения начислений является снижение более чем на 20% цены на природный газ, что является основной составляющей себестоимости тепловой энергии. Когда? Ежемесячно, начиная с января 2020 года и до окончания отопительного периода", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Гончарук сообщил, что Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины принял постановление, что позволит уменьшить стоимость отопления для населения примерно на 30%. Осуществить перерасчет должны на территории всей Украины в течение месяца, чтобы за отопление, потребленное в декабре 2019 года, люди могли оплатить уже по новой, меньшей цене.

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