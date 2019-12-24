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Прем'єр-міністр Гончарук заявив про прийняття урядом постанови, що дозволить зменшити тарифи на опалення

Прем'єр-міністр Гончарук заявив про прийняття урядом постанови, що дозволить зменшити тарифи на опалення

Київ • УНН

 • 12301 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволить зменшити вартість опалення для населення приблизно на 30%. Здійснити перерахунок повинні на території всієї України протягом місяця, щоб за опалення, спожите у грудні 2019 року, люди могли сплатити вже за новою, меншою ціною. Про це 24 грудня заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.

“Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди та Президента України Володимира Зеленського. Відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Усі відповідні інструменти ми надали місцевій владі”, – повідомив Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр також звернувся до представників місцевої влади у різних регіонах України з проханням підтримати реформу Уряду та не створювати штучних перешкод для зменшення ціни на газ. За словами Гончарука, Уряд сподівається на добросовісне виконання вказаної постанови на місцях – мерами і органами місцевого самоврядування.

“Щойно на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, аби вони провели відповідні перерахунки. Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер вся відповідальність – на владі на місцях”.

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