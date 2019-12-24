Прем'єр-міністр Гончарук заявив про прийняття урядом постанови, що дозволить зменшити тарифи на опалення

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволить зменшити вартість опалення для населення приблизно на 30%. Здійснити перерахунок повинні на території всієї України протягом місяця, щоб за опалення, спожите у грудні 2019 року, люди могли сплатити вже за новою, меншою ціною. Про це 24 грудня заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.