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Премьер-министр Гончарук заявил о принятии правительством постановления, позволяющем снизить тарифы на отопление

Премьер-министр Гончарук заявил о принятии правительством постановления, позволяющем снизить тарифы на отопление

Киев  •  УНН

 • 12300 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит уменьшить стоимость отопления для населения примерно на 30%. Осуществить перерасчет должны на территории всей Украины в течение месяца, чтобы за отопление, потребленное в декабре 2019 года, люди могли оплатить уже по новой, меньшей цене. Об этом 24 декабря заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале, передает УНН.

"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и Президента Украины Владимира Зеленского. С сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", - сообщил Алексей Гончарук.

Премьер-министр также обратился к представителям местной власти в разных регионах Украины с просьбой поддержать реформу правительства и не создавать искусственных препятствий для снижения цены на газ. По словам Гончарука, правительство надеется на добросовестное выполнение указанного постановления на местах - мэрами и органами местного самоуправления.

"Только что на Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты. Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность - на власти на местах".

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