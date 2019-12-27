Гончарук розповів, у яких містах вже переглядають тарифи на тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Представники місцевої влади почали переглядати тарифи на опалення для населення. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
"Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького — там сума в платіжці вже буде меншою на 28,7%", - написав Гончарук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лисичанську без тепла 110 житлових будинків, садочки та лікарні.
Прем’єр закликав й інших представників влади на місцях активно долучатися до цього процессу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову, що дозволить зменшити вартість опалення для населення приблизно на 30%. Здійснити перерахунок повинні на території всієї України протягом місяця, щоб за опалення, спожите у грудні 2019 року, люди могли сплатити вже за новою, меншою ціною.