Гончарук рассказал, в каких городах уже пересматривают тарифы на тепло
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Представители местной власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.
"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%", - написал Гончарук.
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Премьер призвал и других представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу.
Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, позволит уменьшить стоимость отопления для населения примерно на 30%. Осуществить перерасчет должны на территории всей Украины в течение месяца, чтобы за отопление, потребленное в декабре 2019 года, люди могли оплатить уже по новой, меньшей цене.