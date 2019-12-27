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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 34441 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119874 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 125634 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123860 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 146380 просмотра

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Гончарук рассказал, в каких городах уже пересматривают тарифы на тепло

Гончарук рассказал, в каких городах уже пересматривают тарифы на тепло

Киев  •  УНН

 • 14361 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Представители местной власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%", - написал Гончарук.

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Премьер призвал и других представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, позволит уменьшить стоимость отопления для населения примерно на 30%. Осуществить перерасчет должны на территории всей Украины в течение месяца, чтобы за отопление, потребленное в декабре 2019 года, люди могли оплатить уже по новой, меньшей цене.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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