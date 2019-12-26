У Лисичанську без тепла 110 житлових будинків, садочки та лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Лисичанську Луганської області без тепла залишилися 110 житлових будинків, низка шкіл, дитячих садочків та лікарень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.
"У місті Лисичанськ Луганської області не опалюються 110 житлових будинків, 3 дошкільних заклади, 3 учбових заклади та 4 лікарні", - повідомили у міністерстві.
Як вказано, була зупинена центральна котельня через відсутність води для підживлення системи теплопостачання у зв'язку із знеструмленням об’єктів ЛКСП "Лисичанськводоканал". "Орієнтовний термін підключення – після відновлення водопостачання", - додали у відомстві.
Загалом же, за даними міністерства, станом на 26 грудня, за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, на 100% підключені до опалення 23 області та місто Київ.
Нагадаємо, на Луганщині відключили воду понад 45 тис. абонентів.