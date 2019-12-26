На Луганщині відключили воду понад 45 тис. абонентів, а в дитсадках вимкнули теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Луганщині близько 46 тис. абонентів міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля через заборгованість залишилися без води. Окремо в Лисичанську відключили теплопостачання для житлових будинків, шкіл та дитсадків. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
“Станом на 7 год. 26 грудня в зв’язку з відключенням 24 грудня від електропостачання через заборгованість за спожиту електроенергію 7 насосних станцій ЛКСП „Лисичанськводоканал“, без централізованого водопостачання залишаються частково м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ (близько 46 тис. абонентів)”, — йдеться у повідомленні.
“В зв’язку з недостатньою кількістю води в системі 25 грудня призупинено роботу 1 котельні в м. Лисичанськ, внаслідок чого без теплопостачання залишилось 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 школи, 3 дитячих садки та 4 медичні заклади”, — додали рятувальники, та зазначили, що станом на ранок температура повітря 3 градуси тепла.
“В разі необхідності буде здійснюватись підвіз води”, — резюмували вони.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через заборгованість 80 тисяч жителів Луганщини залишилися без води.