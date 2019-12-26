В Луганской области отключили воду для 45 тыс. абонентов, а в детсадах выключили теплоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Луганской области около 46 тыс. абонентов городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье из-за задолженности остались без воды. Отдельно в Лисичанске отключили теплоснабжение для жилых домов, школ и детсадов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
“По состоянию на 7 ч. 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций ЛКСП „Лисичанскводоканал“, без централизованного водоснабжения остаются частично г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск (около 46 тыс. абонентов)”, — говорится в сообщении.
“В связи с недостаточным количеством воды в системы 25 декабря приостановлена работа 1 котельной в г. Лисичанск, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинские учреждения”, — добавили спасатели, и отметили, что по состоянию на утро температура воздуха 3 градуса тепла.
“В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды”, — резюмировали они.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за задолженности 80 тысяч жителей Луганщины остались без воды.