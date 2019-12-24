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На Луганщині через заборгованість 80 тисяч жителів залишилися без води

На Луганщині через заборгованість 80 тисяч жителів залишилися без води

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. На Луганщині більше 80 тисяч жителі міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля через заборгованість залишилися без води. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Лисичанської міської ради.

“Сьогодні, 24 грудня, ТОВ „Луганське енергетичне об’єднання“ відключило від постачання електроенергії об’єкти ЛКСП „Лисичанськводоканал“ (водонасоні станції „Білогорівська“, „Сумісна“, „ГТВ“, „Привільнянська“, „Малорязанцево“), що призвело до неможливості здійснення водопостачання у містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля”, — сказано у повідомленні.

Без водопостачання залишилось більше 80 тисяч мешканців міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, 35 учбових та 25 медичних закладів.

Наразі керівництвом міста та адміністрацією ЛКСП “Лисичанськводоканал” докладається максимум зусиль для відновлення електропостачання на виробничі об’єкти підприємства.

Для оперативного вирішення питання забезпечення питною водою об’єктів соціальної сфери та населення ЛКСП “Лисичанськводоканал” разом з Головним управлінням ДСНС у Луганській області розроблено графік підвозу питної та технічної води.

“Переконливо просимо всіх споживачів ЛКСП „Лисичанськводоканал“ погасити заборгованість, у разі наявності, за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Новому Роздолі Львівської області цілі райони залишилися без опалення, світла та загрозою відключення електропостачання.

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