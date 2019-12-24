В Луганской области из-за задолженности 80 тыс. жителей остались без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Луганской области более 80 тыс. жители городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье из-за задолженности остались без воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Лисичанского городского совета.
"Сегодня, 24 декабря, ООО "Луганское энергетическое объединение" отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" (водонасосные станции "Белогоровская", "Сумисна", "РТИ", "Привольнянское", "Малорязанцево"), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье", - говорится в сообщении.
Без водоснабжения остались более 80 тыс. жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.
Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП "Лисичанскводоканал" прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия.
Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП "Лисичанскводоканал" совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды.
"Убедительно просим всех потребителей ЛКСП "Лисичанскводоканал" погасить задолженность, в случае наличия, за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Новом Роздоле Львовской области целые районы остались без отопления, света и угрозой отключения электроснабжения.