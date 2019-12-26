В Лисичанске без тепла 110 жилых домов, садики и больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Лисичанске Луганской области без тепла остались 110 жилых домов, ряд школ, детских садов и больниц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.
"В городе Лисичанск Луганской области не отапливаются 110 жилых домов, 3 дошкольных учреждения, 3 учебных заведения и 4 больницы", - сообщили в министерстве.
Как указано, была остановлена центральная котельная из-за отсутствия воды для подпитки системы теплоснабжения в связи с обесточиванием объектов ЛКСП "Лисичанскводоканал". "Ориентировочный срок подключения - после восстановления водоснабжения", - добавили в ведомстве.
В целом же, по данным министерства, по состоянию на 26 декабря, по информации областных и Киевской городской государственных администраций, на 100% подключены к отоплению 23 области и город Киев.
Напомним, в Луганской области отключили воду более 45 тыс. абонентов.