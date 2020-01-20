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В более 120 городах Украины цену за отопление и горячую воду снизили на треть - Гончарук

Киев • УНН

 • 18425 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В 124 городах Украины осуществили перерасчет тарифов на тепло и горячую воду. Сумма в платежках снизилась на 30%. Об этом в своем Telegram-канале написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует УНН.

В более 120 городах Украины цену за отопление и горячую воду снизили на треть - Гончарук

"Сказано - сделано! Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижена до 30%. В 124 городах Украины осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго", - написал Алексей Гончарук.

Он отметил, что к правительственной инициативы присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

По словам Премьер-министра, за декабрь 2019 года сумма перерасчета в платежках за однокомнатную квартиру - 80 грн в Киевской области и до 292 грн в Львовской области, за двухкомнатную квартиру - от 110 грн в Черниговской области, в 435 грн в Днепропетровской области за трехкомнатную квартиру - от 140 грн в Днепропетровской области, в 563 грн в Ровенской области.

"А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года", - добавил Алексей Гончарук.

Он отметил, что это стало возможным из-за снижения цены на газ на рынке.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что изменения в тарифах происходят уже сейчас, а правительство имеет все необходимые инструменты для дальнейшего снижения тарифов.

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