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В правительстве обещают более низкие цены в платежках за газ, чем прошлой зимой

Киев • УНН

 • 17646 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Цены в платежках за газ, которую будут получать украинцы в январе и феврале, будут значительно ниже, чем зимой прошлого года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

В правительстве обещают более низкие цены в платежках за газ, чем прошлой зимой

“У нас эта зима немного особенная, потому что у нас переходный период, мы переходим к рыночной логике образования цен на газ, с учетом того что цены в результате такой рыночной логики сейчас значительно ниже. Мы принимали решение о том, чтобы дать возможность Теплокоммунэнерго тогда сделать скидку для населения, которую они могли бы отразить в платежке. Это касается всей зимы — это не разовая акция, поэтому цены и собственно платежка, которую будут получать люди и в январе, и в феврале, будет значительно ниже, чем она была зимой прошлого года”, — сказал Гончарук.

По его словам, это правда, что размер каждой конкретной платежки — это ответственность людей на местах, но “мы на центральном уровне делаем все возможное, чтобы у них была такая возможность”.

Как сообщал УНН, ранее Гончарук заявил, что у более 120 городах Украины цену за отопление и горячую воду снизили на треть.

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