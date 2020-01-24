Газпром заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Російський Газпром заплатив вдвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об’ємів прокачки газу у транзитному договорі. Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Газпром заплатив вдвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об’ємів прокачки газу у транзитному договорі. Щомісяця Газпром повинен прокачувати не менше 178 млн куб м. А фактично до 22 січня було прокачано лише 47% від оплачених об’ємів", - написав Оржель.
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За його словами, на цьому не закінчуються хороші новини.
"Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Усі деталі чекайте у понеділок", - зазначив міністр.
Нагадаємо, на тлі зростання попиту в Європі Газпрому може знадобитися збільшення транзиту газу через Україну, зі збільшенням тих обсягів, що зазначені у новому контракті.