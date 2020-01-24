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Газпром заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу - Оржель

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Російський Газпром заплатив вдвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об’ємів прокачки газу у транзитному договорі. Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Газпром заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу - Оржель

"Газпром заплатив вдвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об’ємів прокачки газу у транзитному договорі. Щомісяця Газпром повинен прокачувати не менше 178 млн куб м. А фактично до 22 січня було прокачано лише 47% від оплачених об’ємів", - написав Оржель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну

За його словами, на цьому не закінчуються хороші новини.

"Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Усі деталі чекайте у понеділок", - зазначив міністр.

Нагадаємо, на тлі зростання попиту в Європі Газпрому може знадобитися збільшення транзиту газу через Україну, зі збільшенням тих обсягів, що зазначені у новому контракті.

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