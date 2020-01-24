Газпром заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа - Оржель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Российский Газпром заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Газпром заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежемесячно Газпром должен прокачивать не менее 178 млн куб м. Фактически до 22 января было прокачано только 47% от оплаченных "объемов", - написал Оржель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину
По его словам, на этом не заканчиваются хорошие новости.
"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - отметил министр.
Напомним, на фоне роста спроса в Европе Газпрому может понадобиться увеличение транзита газа через Украину, с увеличением тех объемов, указанных в новом контракте.