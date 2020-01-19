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Глава Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним питання про транзит газу через Україну. Про це вона написала в Twitter, повідомляє УНН.

Глава Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну

"Було добре провести зустріч з президентом Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні. Ми обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії по транзиту газу через Україну", - написала вона.

Нагадаємо, на тлі зростання попиту в Європі Газпрому може знадобитися збільшення транзиту газу через Україну, зі збільшенням тих обсягів, що зазначені у новому контракті. Про це повідомило видання "Комерсант", грунтуючись на власних підрахунках.

Відзначається, що така потреба може виникнути в зв'язку з тим, що на запуск газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, чиє будівництво було загальмовано санкціями США, російська влада очікує в кращому випадку до кінця року.

Так, навіть за первісним планом газопровід в цьому році міг бути використаний тільки наполовину, оскільки з двох гілок його продовження на території Німеччини - газопроводу Eugal - до початку року готова тільки одна, а другу запустять з 2021 року.

Більш того, в першу гілку Eugal подається газ з першого "Північного потоку", завдяки чому Газпром може повністю завантажувати цю трубу, незважаючи на обмеження, накладені на використання газопроводу Opal за рішенням суду ЄС.

Таким чином, не встигнувши ввести "Північний потік-2" в цьому році, Газпром на практиці втратив всього лише близько 15 млрд кубометрів потужностей з транспортування.

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