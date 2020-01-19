Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом России Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину. Об этом она написала в Twitter, сообщает УНН.
"Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину", - написала она.
Напомним, при росте спроса в Европе Газпрому может потребоваться увеличение транзита газа через Украину сверх объёмов, указанных в новом контракте. Об этом сообщило издание "Коммерсант", основываясь на собственных подсчетах.
Отмечается, что такая потребность может возникнуть в связи с тем, что запуска газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, чье строительство было замедлено санкциями США, российские власти ожидают в лучшем случае к концу года.
Так, даже по первоначальному плану газопровод в этом году мог быть использован только наполовину, поскольку из двух ниток его продолжения на территории Германии — газопровода Eugal — к началу года готова только одна, а вторая будет запущена с 2021 года.
Более того, в первую нитку Eugal подается газ из первого "Северного потока", благодаря чему Газпром может полностью загружать эту трубу, несмотря на ограничения, наложенные на использование газопровода Opal по решению суда ЕС.
Таким образом, не успев ввести "Северный поток-2" в этом году, Газпром на практике потерял всего лишь около 15 млрд кубометров мощностей по транспортировке.