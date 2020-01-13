У Росії може виникнути потреба збільшення транзиту газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На тлі зростання попиту в Європі Газпрому може знадобитися збільшення транзиту газу через Україну, зі збільшенням тих обсягів, що зазначені у новому контракті. Про це повідомляє видання "Комерсант", грунтуючись на власних підрахунках, передає УНН.
Відзначається, що така потреба може виникнути в зв'язку з тим, що на запуск газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, чиє будівництво було загальмовано санкціями США, російська влада очікує в кращому випадку до кінця року.
Так, навіть за первісним планом газопровід в цьому році міг бути використаний тільки наполовину, оскільки з двох гілок його продовження на території Німеччини - газопроводу Eugal - до початку року готова тільки одна, а другу запустять з 2021 року.
Більш того, в першу гілку Eugal подається газ з першого "Північного потоку", завдяки чому Газпром може повністю завантажувати цю трубу, незважаючи на обмеження, накладені на використання газопроводу Opal за рішенням суду ЄС.
Таким чином, не встигнувши ввести "Північний потік-2" в цьому році, Газпром на практиці втратив всього лише близько 15 млрд кубометрів потужностей з транспортування.
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Проте, як пише видання, з огляду на зобов'язання Газпрому по його довгостроковим експортним контрактам, така ситуація потенційно може змусити компанію збільшити прокачку газу через Україну понаднормово від узгоджених в контракті на цей рік 65 млрд кубометрів.
Піковий рівень відбору за всіма контрактами Газпрому в ЄС, Туреччину і на Балкани становить близько 650 млн кубометрів на добу, і, щоб забезпечити його, Газпрому може знадобитися ще близько 32 млн кубометрів на добу потужностей через Україну - близько 11,5 млрд кубометрів в перерахунку на рік.
У той же час, як вважає автор статті, не факт, що на практиці європейські клієнти Газпрому будуть потребувати піковому рівні відбору протягом тривалого часу.
Як повідомлялося раніше в УНН, голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв сподівається, що "Північний потік-2" не вдасться ввести в експлуатацію до кінця 2020 року.