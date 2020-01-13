У Росії може виникнути потреба збільшення транзиту газу через Україну

КИЇВ. 13 січня. УНН. На тлі зростання попиту в Європі Газпрому може знадобитися збільшення транзиту газу через Україну, зі збільшенням тих обсягів, що зазначені у новому контракті. Про це повідомляє видання "Комерсант", грунтуючись на власних підрахунках, передає УНН.