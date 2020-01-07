Будівництво "Північного потоку - 2" зупинилося, але газ йде по продовженню газопроводу - DW

КИЇВ. 7 січня. УНН. Будівництво “Північного потоку — 2” призупинено, але по першій нитці газопроводу Eugal — його продовження на території Німеччини до кордону з Чехією — з 1 січня 2020 року газ офіційно вже пішов. Про це пише DW із посиланням на прес-секретаря компанії Gascade Джорджа Вюстнера, інформує УНН.