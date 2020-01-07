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Будівництво "Північного потоку - 2" зупинилося, але газ йде по продовженню газопроводу - DW

Будівництво "Північного потоку - 2" зупинилося, але газ йде по продовженню газопроводу - DW

Київ • УНН

 • 60505 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Будівництво “Північного потоку — 2” призупинено, але по першій нитці газопроводу Eugal — його продовження на території Німеччини до кордону з Чехією — з 1 січня 2020 року газ офіційно вже пішов. Про це пише DW із посиланням на прес-секретаря компанії Gascade Джорджа Вюстнера, інформує УНН.

Представник компанії пояснив, що “газ закачують в Eugal з трубопроводу Nel”.

Таким чином, нова транспортна інфраструктура, яку здали в експлуатацію в кінці 2019 року, технологічно які простоює, а підтримується в робочому стані за допомогою газу з чинного “Північного потоку”. “Але це не рятує „Газпром“ від фінансових збитків, адже російська компанія платить за повністю заброньований Eugal, хоча використовує його лише частково”, — зазначає видання.

Так, Джордж Вюстнер підтвердив DW, що потужності Eugal заброньовані на тривалий термін, однак “з міркувань захисту даних” відмовився повідомляти, ким саме.

“Але в тому, що це “Газпром”, ніхто й не сумнівається: завдання двох ниток Eugal (друга за планом буде побудована до кінця 2020 року) — служити продовженням двох труб “Північного потоку — 2”. Так само Opal і Nel є продовженням на території Німеччини діючих з 2012 року двох ниток першого “Північного потоку”, — пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віце-прем’єр РФ про “Північний потік-2”: ми розуміємо, як його добудувати

“Справа, однак, в тому, що потужність газопроводу Nel, що з’єднує приймальний термінал „Північного потоку“ в Любміні під Грайфсвальдом з підземним газосховищем Rehden, становить 20 мільярдів кубометрів газу в рік. А потужність першої нитки Eugal — 30,9 мільярда кубометрів. Так що навіть якщо Nel, у якого взагалі-то інші завдання, буде цілком задіяний для заповнення нового газопроводу, повністю завантажити його не вдасться. А якщо „Північний потік — 2“ не встигнуть добудувати у 2020 році, то з січня 2021 року „Газпром“ буде втрачати гроші на також повністю заброньованих, але не завантажених потужностях другої нитки Eugal. Правда, російська компанія є через спільне з фірмою Wintershall підприємство Gascade співвласником цього газопроводу, але лише приблизно на чверть”, — йдеться у повідомленні.

“Решта частки тримають німецькі компанії Wintershall і Ontras, а також бельгійська Fluxys і нідерландська Gasunie через свої зареєстровані в Німеччині дочки. Власне, зацікавленість всіх цих європейських партнерів в Eugal як продовження „Північного потоку — 2“ пояснюється саме тим, що для них це — безпрограшний бізнес: „Газпром“ оплачує повністю заброньовані потужності трубопроводу незалежно від того, скільки газу насправді за ним прокачується”, — резюмували у виданні.

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Нагадаємо, підрядник “Північного потоку-2” не збирається відновлювати роботи на проекті.

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