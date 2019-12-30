Підрядник "Північного потоку-2" не збирається відновлювати роботи на проекті

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Судна-трубоукладчики швейцарської компанії Аllseas, які раніше працювали на проекті "Північний потік - 2", покинули регіон роботи на Балтиці і вже демобілізовані для підготовки до іншого проекту. Про це з посиланням на пресслужбу Allseas повідомляє ТАСС, передає УНН.