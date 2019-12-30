Підрядник "Північного потоку-2" не збирається відновлювати роботи на проекті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Судна-трубоукладчики швейцарської компанії Аllseas, які раніше працювали на проекті "Північний потік - 2", покинули регіон роботи на Балтиці і вже демобілізовані для підготовки до іншого проекту. Про це з посиланням на пресслужбу Allseas повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.
20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає санкції щодо компаній, що беруть участь в будівництві газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". США дали підрядникам "Північного потоку-2" місяць на згортання робіт. Через загрозу американських санкцій швейцарська компанія Allseas, що прокладає труби для "Північного потоку - 2", призупинила роботи і відкликала судна, задіяні в проекті.
Минулого тижня міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив, що очікує запуску "Північного потоку - 2" до кінця 2020 року.