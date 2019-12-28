США дали підрядникам "Північного потоку-2" місяць на згортання робіт

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Компанії, які беруть участь в будівництві російського газопроводу "Північний потік - 2", мають місяць на припинення робіт, щоб не потрапити під санкції США. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, передає УНН.