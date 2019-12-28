США дали підрядникам "Північного потоку-2" місяць на згортання робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Компанії, які беруть участь в будівництві російського газопроводу "Північний потік - 2", мають місяць на припинення робіт, щоб не потрапити під санкції США. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, передає УНН.
"Сполучені Штати будуть вводити санкції, якщо пов'язані сторони негайно не продемонструють сумлінні зусилля з припинення (робіт - ред.). Пов'язані сторони повинні завершити роботи протягом 30 днів. Будь-яка компанія, що бере участь в "Північному потоці - 2", повинна уважно вивчити, що це означає для їхньоъ діяльності", - йдеться в заяві Держдепу США, оприлюдненій напередодні.
Також зазначено, що держсекретар США Майкл Помпео протягом 60 днів повинен підготувати звіт для Конгресу США, в якому будуть вказані компанії, які порушують санкції.
Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладкою труб для цих газопроводів, а також громадяни, що мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США.
Окрім того, будь-які активи цих компаній, що знаходяться на території США, будуть заморожені. Росія пообіцяла відповісти на ці санкції.
Після того, як набули чинності санкції США проти залучених до будівництва "Північного потоку-2" підприємств, швейцарська компанія Allseas спочатку призупинила роботи, а після консультацій з юристами покинула місце робіт. Поки невідомо, чи планує компанія в майбутньому продовжити будівництво.