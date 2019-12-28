США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на сворачивание работ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Компании, которые принимают участие в строительстве российского газопровода "Северного потока - 2", имеют месяц на прекращение работ, чтобы не попасть под санкции США. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передает УНН.
"Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по прекращению (работ - ред.). Связанные стороны должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в "Северном потоке - 2", должна внимательно изучить, что это означает для их деятельности", - говорится в заявлении Госдепа США, обнародованном накануне.
Также указано, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение 60 дней должен подготовить отчет для Конгресса США, в котором будут указаны компании, нарушающие санкции.
Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. Под штрафные меры попали суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США.
Кроме того, любые активы этих компаний, находящихся на территории США, будут заморожены. Россия пообещала ответить на эти санкции.
После того, как вступили в силу санкции США против привлеченных к строительству “Северного потока-2” предприятий, швейцарская компания Allseas сначала приостановила работы, а после консультаций с юристами покинула место работ. Пока неизвестно, планирует ли компания в будущем продолжить строительство.