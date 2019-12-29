Віце-прем'єр РФ про "Північний потік-2": ми розуміємо, як його добудувати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Росія виважено і адекватно відповість на санкції США щодо російських газопроводів, при цьому “Північний потік — 2” буде добудований, незважаючи на введені Вашингтоном обмеження. Про це заявив віце-прем’єр РФ Дмитро Козак в інтерв’ю програмі на федеральному телеканалі “Росія-1”, пише УНН.
“Поки займаємося. Ми будемо приймати зважене і адекватне рішення”, — сказав він, відповідаючи на питання про можливу відповідь Росії на американські санкції проти “Північного потоку — 2”.
“Газопровід буде добудований, незважаючи ні на які санкції і обмеження. Ми розуміємо, як це зробити”, — додав він.
Козак зазначив, що у США, які ввели санкції відносно російських газопроводів, “інше уявлення, коли мова йде про чужу енергобезпеку”. “Якби мова йшла про власну енергобезпеку, думаю, що рішення приймалися б інші”, — додав він.
Як передавав УНН, США дали підрядникам “Північного потоку — 2” місяць на згортання робіт.