Вице-премьер РФ о "Северный поток-2": мы понимаем, как его достроить
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Россия взвешенно и адекватно ответит на санкции США в отношении российских газопроводов, при этом “Северный поток — 2” будет достроен, невзирая на введенные Вашингтоном ограничения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе на федеральном телеканале “Россия-1”, пишет УНН.
“Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение”, — сказал он, отвечая на вопрос о возможном ответе России на американские санкции против “Северного потока — 2”.
“Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это сделать”, — добавил он.
Козак отметил, что у США, которые ввели санкции в отношении российских газопроводов, “другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности”. “Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие”, — добавил он.
Как сообщал УНН, США дали подрядчикам “Северного потока — 2” месяц на свертывание работ.