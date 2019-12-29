Вице-премьер РФ о "Северный поток-2": мы понимаем, как его достроить

“Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение”, — сказал он, отвечая на вопрос о возможном ответе России на американские санкции против “Северного потока — 2”.

“Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это сделать”, — добавил он.

Козак отметил, что у США, которые ввели санкции в отношении российских газопроводов, “другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности”. “Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие”, — добавил он.

Как сообщал УНН, США дали подрядчикам “Северного потока — 2” месяц на свертывание работ.