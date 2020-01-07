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Строительство "Северного потока - 2" остановилось, но газ идет по продолжению газопровода - DW

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Киев  •  УНН

 • 60502 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Строительство “Северного потока — 2” приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal — его продолжение на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 газ официально уже пошел. Об этом пишет DW со ссылкой на пресс-секретаря компании Gascade Джорджа Вюстнера, информирует УНН.

Представитель компании пояснил, что “газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel”.

Таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего “Северного потока”. “Но это не спасает „Газпром“ от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично”, — отмечает издание.

Так, Джордж Вюстнер подтвердил DW, что мощности Eugal забронированны на длительный срок, однако “по соображениям защиты данных” отказался сообщать, кем именно.

“Но в том, что это “Газпром”, никто и не сомневается: задача двух ниток Eugal (вторая по плану будет построена к концу 2020 года) — служить продолжением двух труб “Северного потока — 2”. Точно так же Opal и Nel являются продолжением на территории Германии действующих с 2012 года двух ниток первого “Северного потока”, — пишет издание.

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“Дело, однако, в том, что мощность газопровода Nel, соединяющего приемный терминал „Северного потока“ в Любмине под Грайфсвальдом с подземным газохранилищем Rehden, составляет 20 миллиардов кубометров газа в год. А мощность первой нитки Eugal — 30,9 миллиарда кубометров. Так что даже если Nel, у которого вообще-то другие задачи, будет целиком задействован для заполнения нового газопровода, полностью загрузить его не удастся. А если „Северный поток — 2“ не успеют достроить в 2020 году, то с января 2021 года „Газпром“ будет терять деньги на также полностью забронированных, но не загруженных мощностях второй нитки Eugal. Правда, российская компания является через совместное с фирмой Wintershall предприятие Gascade совладельцем этого газопровода, но лишь примерно на четверть”, — говорится в сообщении.

“Остальные доли держат немецкие компании Wintershall и Ontras, а также бельгийская Fluxys и нидерландская Gasunie через свои зарегистрированные в Германии дочки. Собственно, заинтересованность всех этих европейских партнеров в Eugal как продолжении „Северного потока — 2“ объясняется именно тем, что для них это — беспроигрышный бизнес: „Газпром“ оплачивает полностью забронированные мощности трубопровода независимо от того, сколько газа на самом деле по нему прокачивается”, — резюмировали в издании.

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Напомним, подрядчик “Северного потока-2” не собирается восстанавливать работы на проекте.

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