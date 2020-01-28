Правительство изменило формирование цены на газ для населения

"С 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа... по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией ", - говорится в тексте документа.

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Как отмечается, таким образом, с 1 января цена приобретения природного газа не может быть выше цены продажи газа, определенной указанным выше положением, за вычетом торговой надбавки (наценки) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 1,917 процента указанной цены.

Ранее в правительстве анонсировали "хорошие новости" относительно снижения цен на газ.