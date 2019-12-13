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Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні

Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Січнева ціна газу від "Нафтогазу" для захищених споживачів дорівнюватиме квартальній ціні, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

“У січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК „Нафтогаз України“ постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), складе 5 500 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, ця ціна співпадає з квартальною гарантованою ціною, яку Нафтогаз запропонував усім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року.

“Споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону в залежності від ринкових обставин, необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПСГ України залишилося менше 20 млрд куб. м газу

Споживачі, які хочуть купувати газ за фіксованою ціною з 1 січня 2020 року до кінця сезону, не мають нікуди звертатися чи вносити передплату — для них з 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна”, — пояснили в Нафтогазі.

Також у компанії додали, що обидва механізми — щомісячної та гарантованої ціни — відповідають вимогам МВФ. Згідно з міжнародними зобов’язаннями, з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. Це означає, що оптова ціна для побутових споживачів має відповідати ринковій ціні для комерційних споживачів.

З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов’язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

Також у компанії прокоментували ціни для промислових споживачів.

“Для промислових споживачів, які купують газ Нафтогазу на умовах передплати, у січні також діятиме ціна 5500 грн за тис. кубометрів газу. Промисловим споживачам, які купують газ без передплати, Нафтогаз у січні 2020 року пропонує газ за ціною 6072 грн за тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, НАК “Нафтогаз України” знизить ціни на газ для споживачів з пільговими умовами (ПСО) — постачальників населенню — у грудні до 4 277 грн за тис. куб. м (без ПДВ) і запропонує захищеним споживачам кілька варіантів ціни з 1 січня 2020 року.

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