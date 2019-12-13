Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні

“У січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК „Нафтогаз України“ постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), складе 5 500 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, ця ціна співпадає з квартальною гарантованою ціною, яку Нафтогаз запропонував усім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року.

“Споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону в залежності від ринкових обставин, необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПСГ України залишилося менше 20 млрд куб. м газу

Споживачі, які хочуть купувати газ за фіксованою ціною з 1 січня 2020 року до кінця сезону, не мають нікуди звертатися чи вносити передплату — для них з 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна”, — пояснили в Нафтогазі.

Також у компанії додали, що обидва механізми — щомісячної та гарантованої ціни — відповідають вимогам МВФ. Згідно з міжнародними зобов’язаннями, з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. Це означає, що оптова ціна для побутових споживачів має відповідати ринковій ціні для комерційних споживачів.

З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов’язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

Також у компанії прокоментували ціни для промислових споживачів.

“Для промислових споживачів, які купують газ Нафтогазу на умовах передплати, у січні також діятиме ціна 5500 грн за тис. кубометрів газу. Промисловим споживачам, які купують газ без передплати, Нафтогаз у січні 2020 року пропонує газ за ціною 6072 грн за тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, НАК “Нафтогаз України” знизить ціни на газ для споживачів з пільговими умовами (ПСО) — постачальників населенню — у грудні до 4 277 грн за тис. куб. м (без ПДВ) і запропонує захищеним споживачам кілька варіантів ціни з 1 січня 2020 року.