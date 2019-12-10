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Нафтогаз назвав ціну на газ для населення у грудні

Нафтогаз назвав ціну на газ для населення у грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. НАК "Нафтогаз України" знизить ціни на газ для споживачів з пільговими умовами (ПСО) - постачальників населенню - у грудні до 4 277 грн за тис. куб. м (без ПДВ) і запропонує захищеним споживачам кілька варіантів ціни з 1 січня 2020 року. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

"У грудні 2019 року ціна на природний газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО, становитиме 4 277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). Це на 13% нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року", - заявили у НАК.

Водночас компанія сформувала кілька ринкових цінових пропозицій для споживачів на ПСО - зокрема, гарантовану квартальну ціну, яка буде діяти з 1 січня 2020 року до кінця опалювального сезону.

Вона зафіксована на рівні 5 500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). "Ця пропозиція дозволить захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в 1-му кварталі 2020 року", - зазначили у НАК.

"З урахуванням поточних транспортних тарифів кінцева роздрібна ціна з ПДВ становитиме від 7,2 до 7,8 грн за куб. м газу (проти 8,5 грн за куб. м в 1-му кварталі 2019 року)", - додали у компанії.

Гарантована ціна на газ, вказали у Нафтогазі, буде діяти як для постачання газу побутовим споживачам, так і для виробників теплової енергії, "що дозволить уникнути різкого збільшення вартості послуг з надання тепла і гарячої води".

"З 1 січня 2020 року і до кінця опалювального сезону всі домогосподарства і виробники тепла автоматично будуть отримувати газ за гарантованою ціною. Для цього споживачам не потрібно робити жодних дій, підписувати додаткові угоди або здійснювати передоплату", - зауважили у НАК, додавши, що будь-який споживач може відмовитися від запропонованої гарантованої квартальної ціни і обрати щомісячну ринкову ціну.

Також зазначається, що щомісячна ринкова ціна в 1-му кварталі 2020 року може як вирости, так і знизитися, в залежності від результатів переговорів з російським "Газпромом", погоди, ринкової ситуації та інших факторів.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8 550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4 899 грн за тисячу кубометрів.

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