Нафтогаз назвал цену на газ для населения в декабре

"В декабря 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года", - заявили в НАК.

В то же время компания сформировала несколько рыночных ценовых предложений для потребителей на ПСО - в частности, гарантированную квартальную цену, которая будет действовать с 1 января 2020-го до конца отопительного сезона.

Она зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газзбутив). "Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1-м квартале 2020 года", - отметили в НАК.

"С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за куб. м газа (против 8,5 грн за куб. м в 1-м квартале 2019-го)", - добавили в компании.

Гарантированная цена на газ, указали в Нафтогазе, будет действовать как для поставки газа бытовым потребителям, так и для производителей тепловой энергии, "что позволит избежать резкого увеличения стоимости услуг по предоставлению тепла и горячей воды".

"С 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого потребителям не нужно предпринимать никаких действий, подписывать дополнительные соглашения или осуществлять предоплату", - отметили в НАК, добавив, что любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной квартальной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену.

Также отмечается, что ежемесячная рыночная цена в 1-м квартале 2020 года может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от результатов переговоров с российским "Газпромом", погоды, рыночной ситуации и других факторов.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Нафтогаз установил цену на газ для населения в ноябре в 4899 грн за тысячу кубометров.