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Нафтогаз назвал цену на газ для украинцев в январе

Нафтогаз назвал цену на газ для украинцев в январе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Январская цена газа от "Нафтогаза" для защищенных потребителей будет равна квартальной цене, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

“В января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК ”Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года”, - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.

“Потребителям, которые хотят получать газ по цене, что будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.

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Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 года до конца сезона, не должны никуда обращаться вносить предоплату — для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена”, - пояснили в Нафтогазе.

Также в компании добавили, что оба механизма — ежемесячной и гарантированной цены — отвечают требованиям МВФ. Согласно международным обязательствам, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Также в компании прокомментировали цены для промышленных потребителей.

“Для промышленных потребителей, покупающих газ Нафтогаза на условиях предоплаты, в январе также будет действовать цена 5500 грн за тыс. кубометров газа. Промышленным потребителям, которые покупают газ без предоплаты, Нафтогаз в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс. кубометров (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, НАК “Нафтогаз Украины” снизит цены на газ для потребителей с льготными условиями (ПСО) — поставщиков населению — в декабре к 4277 грн за тыс. куб. м (без НДС) и предложит защищенным потребителям несколько вариантов цены с 1 января 2020 года.

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