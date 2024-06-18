Урожай пшениці на сьогодні прогнозується на рівні близько 21 млн тонн - Мінагрополітики

На сьогодні прогноз врожаю зерна пшениці в Україні становить близько 21 млн тонн, ячменю - близько 5 млн тонн, ріпаку - 4 млн тонн, що перевищує середній показник за останнє десятиліття. Про це розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, пише УНН.

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З його слів, "цього року так склалися погодні умови, що достигання всіх культур, і жнива відповідно, збір врожаю - на два-три тижні раніше, ніж середньостатистичне". "Фактично, ми маємо три основні озимі культури - це озимі пшениця, ячмінь та ріпак. Є ще озиме жито, але його площі - значно менші", - вказав в.о. міністра.

"Якщо ми в цілому подивимося на попередній прогноз обсягів виробництва цих культур, то пшениці планується зібрати близько 21 млн тонн, ячменю - близько 5 млн тонн та ріпаку - близько 4 млн тонн. Це є гарний показник, він вищий, ніж середньостатистичний, якщо взяти за останнє десятиріччя. Тому, можна сказати, що попри те, що жнива розпочинаються значно раніше, якогось негативного критичного наслідку чи впливу на кінцеву урожайність та валовий збір це не принесло", - повідлмив Висоцький.

З його слів, для внутрішнього споживання нашій країні необхідно близько 6 млн тонн пшениці. Решта пшениці буде експортовано.

"Якщо ми подивимося на пшеницю, фактично наше внутрішнє споживання зараз становить близько 6 млн тонн. Тобто, ми можемо чітко розуміти, незважаючи на те, яким буде кінцевий урожай, чи 21 млн тонн, чи 22,5 млн тонн, - на внутрішнє споживання це не вплине. Тому що внутрішнє споживання,.. воно 100% буде гарантовано і забезпечено. (...) Кінцеве виробництво вплине на обсяги експорту. Якщо буде зібрано більше врожаю - буде більше експорту. (...) Внутрішній ринок буде повністю забезпечений необхідною продукцією, а вже надлишки будуть експортуватися. Тому, цифра кінцевого експорту буде залежати від кінцевого валового виробництва усіх культур, у тому числі пшениці", - зазначив Висоцький.

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