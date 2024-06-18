На сегодня прогноз урожая зерна пшеницы в Украине составляет около 21 млн тонн, ячменя - около 5 млн тонн, рапса - 4 млн тонн, что превышает средний показатель за последнее десятилетие. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

По его словам, "в этом году так сложились погодные условия, что созревание всех культур, и жатва соответственно, сбор урожая - на две-три недели раньше, чем среднестатистическое". "Фактически, мы имеем три основные озимые культуры - это озимые пшеница, ячмень и рапс. Есть еще озимая рожь, но ее площади - значительно меньше", - указал и.о. министра.

"Если мы в целом посмотрим на предварительный прогноз объемов производства этих культур, то пшеницы планируется собрать около 21 млн тонн, ячменя - около 5 млн тонн и рапса - около 4 млн тонн. Это хороший показатель, он выше, чем среднестатистический, если взять за последнее десятилетие. Поэтому, можно сказать, что несмотря на то, что жатва начинается значительно раньше, какого-то негативного критического последствия или влияния на конечную урожайность и валовой сбор это не принесло", - сообщил Высоцкий.

По его словам, для внутреннего потребления нашей стране необходимо около 6 млн тонн пшеницы. Остальная пшеница будет экспортирована.

"Если мы посмотрим на пшеницу, фактически наше внутреннее потребление сейчас составляет около 6 млн тонн. То есть, мы можем четко понимать, несмотря на то, каким будет конечный урожай, или 21 млн тонн, или 22,5 млн тонн, - на внутреннее потребление это не повлияет. Потому что внутреннее потребление,... оно 100% будет гарантировано и обеспечено. (...) Конечное производство повлияет на объемы экспорта. Если будет собрано больше урожая - будет больше экспорта. (...) Внутренний рынок будет полностью обеспечен необходимой продукцией, а уже излишки будут экспортироваться. Поэтому, цифра конечного экспорта будет зависеть от конечного валового производства всех культур, в том числе пшеницы", - отметил Высоцкий.

Минагрополитики улучшило урожай зерновых и масличных на 5%