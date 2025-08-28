Уряд відкрив ринок навчання операторів наземних та водних дронів: що відомо

$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 8622 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 17130 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 55544 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 31219 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 45499 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 88323 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 109001 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 98162 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 114215 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 82629 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА28 серпня, 08:54
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28 серпня, 10:55
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів14:30
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 55567 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 171467 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 173792 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Туреччина
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300
Бук (ЗРК)
COVID-19

Уряд відкрив ринок навчання операторів наземних та водних дронів: що відомо

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Кабінет міністрів України відкрив ринок для навчання операторів НРК та водних дронів, що дозволить державі оплачувати курси у приватних школах. Це рішення має підготувати тисячі спеціалістів до кінця року для управління новітніми технологіями на полі бою та в морських операціях.

Уряд відкрив ринок навчання операторів наземних та водних дронів: що відомо

Кабінет міністрів України відкрив ринок для навчання операторів НРК та водних дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Деталі

Уряд ухвалив зміни до постанови № 1129 і відкрив ринок навчання операторів НРК та водних дронів. До того ця модель працювала лише для навчання пілотів БПЛА.

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси. Уже до кінця року це дасть змогу підготувати тисячі спеціалістів, які управлятимуть новітніми технологіями на полі бою та в морських операціях 

- заявив Федоров.

Він зазначив, що українські наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною фронту. Вони перевозять вантажі, евакуйовують поранених, виконують інженерні завдання.

Вплив водних дронів також зростає - їх ефективність доведена в морських операціях

- уточнив Федоров.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що менш ніж за тиждень, а точніше - за чотири дні СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаТехнології
Михайло Федоров
Служба безпеки України
Україна
Безпілотний літальний апарат