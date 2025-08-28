Уряд відкрив ринок навчання операторів наземних та водних дронів: що відомо

Кабінет міністрів України відкрив ринок для навчання операторів НРК та водних дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Деталі

Уряд ухвалив зміни до постанови № 1129 і відкрив ринок навчання операторів НРК та водних дронів. До того ця модель працювала лише для навчання пілотів БПЛА.

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси. Уже до кінця року це дасть змогу підготувати тисячі спеціалістів, які управлятимуть новітніми технологіями на полі бою та в морських операціях - заявив Федоров.

Він зазначив, що українські наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною фронту. Вони перевозять вантажі, евакуйовують поранених, виконують інженерні завдання.

Вплив водних дронів також зростає - їх ефективність доведена в морських операціях - уточнив Федоров.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що менш ніж за тиждень, а точніше - за чотири дні СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.