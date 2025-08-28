Правительство открыло рынок обучения операторов наземных и водных дронов: что известно

Кабинет министров Украины открыл рынок для обучения операторов НРК и водных дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

Правительство приняло изменения в постановление № 1129 и открыло рынок обучения операторов НРК и водных дронов. До этого эта модель работала только для обучения пилотов БПЛА.

Теперь военные смогут осваивать сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы. Уже до конца года это позволит подготовить тысячи специалистов, которые будут управлять новейшими технологиями на поле боя и в морских операциях - заявил Федоров.

Он отметил, что украинские наземные роботизированные комплексы уже стали важной частью фронта. Они перевозят грузы, эвакуируют раненых, выполняют инженерные задачи.

Влияние водных дронов также растет - их эффективность доказана в морских операциях - уточнил Федоров.

