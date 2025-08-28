$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 8650 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 17214 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 56002 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 31445 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 45716 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 88511 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 109114 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 98216 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 114235 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 82642 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Правительство открыло рынок обучения операторов наземных и водных дронов: что известно

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Кабинет министров Украины открыл рынок для обучения операторов НРК и водных дронов, что позволит государству оплачивать курсы в частных школах. Это решение должно подготовить тысячи специалистов до конца года для управления новейшими технологиями на поле боя и в морских операциях.

Правительство открыло рынок обучения операторов наземных и водных дронов: что известно

Кабинет министров Украины открыл рынок для обучения операторов НРК и водных дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

Правительство приняло изменения в постановление № 1129 и открыло рынок обучения операторов НРК и водных дронов. До этого эта модель работала только для обучения пилотов БПЛА.

Теперь военные смогут осваивать сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы. Уже до конца года это позволит подготовить тысячи специалистов, которые будут управлять новейшими технологиями на поле боя и в морских операциях 

- заявил Федоров.

Он отметил, что украинские наземные роботизированные комплексы уже стали важной частью фронта. Они перевозят грузы, эвакуируют раненых, выполняют инженерные задачи.

Влияние водных дронов также растет - их эффективность доказана в морских операциях

- уточнил Федоров.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что менее чем за неделю, а точнее - за четыре дня СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

