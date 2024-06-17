Уряд вдвічі збільшив розмір грантів за програмою "Власна справа" для харків'ян - Мінекономіки
Київ • УНН
Уряд подвоїв максимальну суму гранту до 500 000 гривень за програмою "Власна справа" для підприємців Харкова та Харківської області, щоб стимулювати економіку регіону в умовах регулярних обстрілів.
Уряд вдвічі збільшив граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа", для тих підприємців, які працюють у Харкові чи Харківській області. На розвиток бізнесу від держави харків’яни можуть отримати до 500 тис. гривень. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.
Уряд вдвічі збільшив розмір грантів за програмою "Власна справа" для харків'ян – до 500 тис. гривень. Таким чином Уряд стимулює розвиток економіки регіону, який потерпає від системних регулярних обстрілів,
Деталі
Зазначається, що для отримання гранту менше ніж на 75 тис. гривень фізособами, які ще не зареєструвалися як ФОП, тепер не обовʼязково створювати робоче місце.
Також для отримання гранту від 50 000 гривень до 75 000 гривень - не обов'язково створювати робочі місця, така умова діє виключно для фізосіб, які ще не зареєструвалися, як ФОП.
- Від 75 тис. гривень до 150 тис. гривень - необхідно створити 1 робоче місце для фізосіб, які ще не зареєструвалися, як ФОП.
- Від 50 тис. гривень до 150 тис. гривень - необхідно створити 1 робоче місце, це умова для всіх.
- Від 150 тис. гривень до 250 тис. гривень - необхідно створити 2 робочих місця для всіх.
"Отримані грантові кошти можна витратити на оренду, обладнання, меблі, програмне забезпечення, маркетинг та рекламу тощо", - додають в Мінекономіки.
Нагадаємо
Внаслідок російської агресії до лав ЗСУ було мобілізовано принаймні сотні тисяч чоловіків. Після демобілізації, яка триває і зараз, і буде значно масштабнішою по закінченню війни, ці люди зіткнуться з низкою проблем, однією з яких є працевлаштування та адаптація у цивільному житі. Одним із варіантів розв'язання цих проблем є створення ветераном власної справи, яка дасть можливість не лише заробляти на життя, а і якомога швидше пройти адаптаційний період, який чекає на всіх, хто демобілізувався.