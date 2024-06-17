Правительство вдвое увеличило предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Собственное дело", для тех предпринимателей, которые работают в Харькове или Харьковской области. На развитие бизнеса от государства харьковчане могут получить до 500 тыс. гривен. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Правительство вдвое увеличило размер грантов по программе "Собственное дело" для харьковчан - до 500 тыс. гривен. Таким образом Правительство стимулирует развитие экономики региона, который страдает от системных регулярных обстрелов, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для получения гранта менее чем на 75 тыс. гривен физлицами, которые еще не зарегистрировались как ФЛП, теперь не обязательно создавать рабочее место.

Также для получения гранта от 50 000 гривен до 75 000 гривен - не обязательно создавать рабочие места, такое условие действует исключительно для физлиц, которые еще не зарегистрировались, как ФЛП.

От 75 тыс. гривен до 150 тыс. гривен - необходимо создать 1 рабочее место для физлиц, которые еще не зарегистрировались, как ФЛП.

От 50 тыс. гривен до 150 тыс. гривен - необходимо создать 1 рабочее место, это условие для всех.

От 150 тыс. гривен до 250 тыс. гривен - необходимо создать 2 рабочих места для всех.

"Полученные грантовые средства можно потратить на аренду, оборудование, мебель, программное обеспечение, маркетинг и рекламу и т.д.", - добавляют в Минэкономики.

Напомним

Вследствие российской агрессии в ряды ВСУ были мобилизованы по крайней мере сотни тысяч мужчин. После демобилизации, которая продолжается и сейчас, и будет значительно масштабнее по окончании войны, эти люди столкнутся с рядом проблем, одной из которых является трудоустройство и адаптация в гражданской жизни. Одним из вариантов решения этих проблем является создание ветераном собственного дела, которое даст возможность не только зарабатывать на жизнь, но и как можно быстрее пройти адаптационный период, который ждет всех, кто демобилизовался.