Уряд України затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" – Міноборони
Київ • УНН
Кабмін ухвалив постанову про щомісячну грошову виплату для військовослужбовців та ветеранів, удостоєних "Хреста бойових заслуг". Розмір виплати становить 1,5 мінімальної зарплати, що на сьогодні дорівнює 12 000 гривень.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запроваджується щомісячна грошова виплата для чинних військовослужбовців та ветеранів, удостоєних найвищої військової нагороди – відзнаки Президента України "Хрест бойових заслуг". Про це повідомляє Міністерство оборони, пише УНН.
Деталі
Як ідеться у повідомленні Міністерство оборони України, постанова Кабміну від 3 грудня 2025 р. № 1568 унормовує призначення цих виплат.
- Розмір виплати: Встановлено на рівні 1,5 мінімальної заробітної плати, що діяла станом на 1 січня поточного року.
- Сума: На сьогодні це становить 12 000 гривень щомісяця.
Міністерство наголошує, що це рішення підкреслює пріоритет держави у підтримці тих, хто проявив видатну хоробрість та героїзм, адже "Хрест бойових заслуг" є найвищою військовою нагородою.
