17:26 • 2600 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 11129 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 14741 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 21912 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 26370 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 26255 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17054 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 28387 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13746 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13829 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
Уряд України затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" – Міноборони

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Кабмін ухвалив постанову про щомісячну грошову виплату для військовослужбовців та ветеранів, удостоєних "Хреста бойових заслуг". Розмір виплати становить 1,5 мінімальної зарплати, що на сьогодні дорівнює 12 000 гривень.

Уряд України затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" – Міноборони

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запроваджується щомісячна грошова виплата для чинних військовослужбовців та ветеранів, удостоєних найвищої військової нагороди – відзнаки Президента України "Хрест бойових заслуг". Про це повідомляє Міністерство оборони, пише УНН.

Деталі 

Як ідеться у повідомленні Міністерство оборони України, постанова Кабміну від 3 грудня 2025 р. № 1568 унормовує призначення цих виплат.

  • Розмір виплати: Встановлено на рівні 1,5 мінімальної заробітної плати, що діяла станом на 1 січня поточного року.
    • Сума: На сьогодні це становить 12 000 гривень щомісяця.

      Міністерство наголошує, що це рішення підкреслює пріоритет держави у підтримці тих, хто проявив видатну хоробрість та героїзм, адже "Хрест бойових заслуг" є найвищою військовою нагородою.

