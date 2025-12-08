$42.060.13
18:20 • 734 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 4514 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 12758 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 16056 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 23613 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 27789 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 27276 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17367 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 29224 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13946 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Правительство Украины утвердило ежемесячную выплату для награжденных "Крестом боевых заслуг" – Минобороны

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Кабмин принял постановление о ежемесячной денежной выплате для военнослужащих и ветеранов, удостоенных "Креста боевых заслуг". Размер выплаты составляет 1,5 минимальной зарплаты, что на сегодня равно 12 000 гривен.

Правительство Украины утвердило ежемесячную выплату для награжденных "Крестом боевых заслуг" – Минобороны

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым вводится ежемесячная денежная выплата для действующих военнослужащих и ветеранов, удостоенных высшей военной награды – знака отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг". Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Детали 

Как говорится в сообщении Министерства обороны Украины, постановление Кабмина от 3 декабря 2025 г. № 1568 нормирует назначение этих выплат.

  • Размер выплаты: Установлен на уровне 1,5 минимальной заработной платы, действовавшей по состоянию на 1 января текущего года.
    • Сумма: На сегодня это составляет 12 000 гривен ежемесячно.

      Министерство отмечает, что это решение подчеркивает приоритет государства в поддержке тех, кто проявил выдающуюся храбрость и героизм, ведь "Крест боевых заслуг" является высшей военной наградой.

      В бюджете-2026 на армию заложено 2,8 трлн гривен: правительство обещает сохранение полных выплат военным05.12.25, 11:37 • 3245 просмотров

      Степан Гафтко

      ОбществоПолитика