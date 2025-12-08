Правительство Украины утвердило ежемесячную выплату для награжденных "Крестом боевых заслуг" – Минобороны

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым вводится ежемесячная денежная выплата для действующих военнослужащих и ветеранов, удостоенных высшей военной награды – знака отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг". Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Детали

Как говорится в сообщении Министерства обороны Украины, постановление Кабмина от 3 декабря 2025 г. № 1568 нормирует назначение этих выплат.

Размер выплаты: Установлен на уровне 1,5 минимальной заработной платы, действовавшей по состоянию на 1 января текущего года.

Сумма: На сегодня это составляет 12 000 гривен ежемесячно.

Министерство отмечает, что это решение подчеркивает приоритет государства в поддержке тех, кто проявил выдающуюся храбрость и героизм, ведь "Крест боевых заслуг" является высшей военной наградой.

